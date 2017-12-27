 Sneijder gerçeği – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    gerçeği

    Sneijder gerçeği
    Günün en çok konuşulan haberlerinden biri 'in G.Saray'a döneceği iddialarıydı. Fransız ekibi Nice'te beklentilerin altında kalan Hollandalı ile ilgili gerçek daha sonra ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, yıldız futbolcuyla ilgili girişimin olmadığı belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu arada Sneijder, Fransız ekibiyle bu sezon 8 maçta 646 dakika sahada kaldı.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:05
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