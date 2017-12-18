 www.Galatasaray.org: Tudor'a ulaşılamıyor! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    www.Galatasaray.org: Tudor'a ulaşılamıyor!

    www.Galatasaray.org: Tudor'a ulaşılamıyor!

    Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor maçında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Galatasaray Yönetimi'nin Teknik Direktör Igor Tudor'la yolları ayırdığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesi olan galatasaray.org'da teknik kadro sayfasına ulaşım sağlanamıyor.




    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:29
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