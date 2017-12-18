www.Galatasaray.org: Tudor'a ulaşılamıyor!
Igor Tudor'la yolların ayrıldığı iddia edilirken, Galatasaray'ın resmi internet sitesinde teknik kadronun bulunduğu sayfaya ulaşılamıyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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