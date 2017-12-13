 Alaba’dan destek – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Alaba’dan destek

    Alaba’dan destek
    Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih'te David Alaba, Galatasaray'a mesaj gönderdi. Daha önce sık sık Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayan Alaba, "Ben Türk mahallesinde büyüdüm. Galatasaray taraftarı oldum. Bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum" dedi.

    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:46
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