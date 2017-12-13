Alaba’dan destek

Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen, Galatasaray'a mesaj gönderdi. Daha önce sık sıktaraftarı olduğunu vurgulayan Alaba, "Ben Türk mahallesinde büyüdüm. Galatasaray taraftarı oldum. Bu sezonşampiyon olmasını istiyorum" dedi.