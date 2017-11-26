Kalpten kalbe

Yasin ve Gomis’in golleriyle sonuca giden sarı kırmızılı ekip, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş’la arasındaki farkı 6’ya çıkardı

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle hayata döndü: 2-0. Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilerek eleştirilerin odağında yer alan sarı-kırmızılı ekip, maça hızlı bir başlangıç yaptı. 37. dakikada Garry Rodrigues, kaleci Haydar'a takılırken, 18. dakikada Belhanda'nın şutunda top kalecide kaldı. 33. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Serdar Aziz'in sol kanattan ara pasında Batefimbi Gomis'in sert şutunu Haydar güçlükle çıkarırken; dönen topu iyi takip eden Yasin Öztekin gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda üstün görünen Galatasaray, net fırsatları harcadı. Buna karşılık Cimbom'un yılmaz golcüsü Gomis, 88. dakikada Yasin'in asistinde topu ağlara bırakıverdi ve skoru ilan etti: 2-0. Derbi öncesi taraftarını sevince boğan Galatasaray, Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e, haftaya deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş ile arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı.



Savaş ÇORLU