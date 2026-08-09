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Haberler Futbol Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı!

Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 15:38
Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

Başsavcılığın Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, polis ekiplerince gözaltına alınan Şirin, işlemlerinin devamı için emniyete götürüldü.

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