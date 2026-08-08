Inter hazırlık maçında Juventus'u mağlup etti!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile Inter hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Çekişmeli maçta gol perdesini 20. dakikada Inter adına Federico Dimarco açtı. Inter'de 63. dakikada Andy Diouf farkı 2'ye çıkaran golü attı.

85. dakikada ise Francisco Conceiçao, Juventus adına farkı 1'e indirdi.

Kalan sürede gol sesi çıkmazken Inter hazırlık maçında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Öte yandan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başlarken, Juventus'un geçtiğimiz ay kadrosuna kattığı Zeki Çelik de 46. dakikada oyuna dahil oldu.