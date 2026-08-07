Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu!

Manchester United'da forma giyen milli kalecimiz Altay Bayındır, Celta Vigo'ya kiralandı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "2023 yılında Fenerbahçe'den transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, United formasıyla üçüncü sezonunda geçen sezon altı maça çıktı. 2024'teki Newport County'ye karşı ilk maçına çıkmasının ardından Altay, kulüp için toplam 17 kez forma giydi. Bayındır şimdi İspanya'ya giderek geçen sezonu teknik direktör Claudio Giraldez yönetiminde La Liga'da altıncı sırada tamamlayan ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Os Celestes'e katılacak. United'daki herkes Altay'a gelecek sezon için en iyi dileklerini sunar." ifadeleri kullanıldı.

CELTA VIGO'DAN "HOŞ GELDİN" PAYLAŞIMI