Marius Lindh büyük takdir topladı

Faroe Adaları temsilcisi Runavík, deplasmanda FC Koper'i 3-1 mağlup ederek eşleşmeyi uzatmalara taşıdı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Runavík, adını bir üst tura yazdırdı. Runavík'in ikinci golünü atan Marius Lindh ise doğuştan fiziksel engelli olmasına rağmen sahadaki performansı ve mücadelesiyle büyük takdir topladı. Marius Lindh, Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle piyasa değerini 175 bin euroya kadar yükseltti.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Faroe Adaları temsilcisi Runavík, deplasmanda FC Koper'i 3-1 mağlup ederek eşleşmeyi uzatmalara taşıdı. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Runavík, adını bir üst tura yazdırdı. Runavík'in ikinci golünü atan Marius Lindh ise doğuştan fiziksel engelli olmasına rağmen sahadaki performansı ve mücadelesiyle büyük takdir topladı. Marius Lindh, Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle piyasa değerini 175 bin euroya kadar yükseltti.