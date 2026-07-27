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Haberler Futbol Galatasaray - Venezia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Venezia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya'daki yeni sezon hazırlık kampını sürdüren Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray, kamp dönemindeki üçüncü hazırlık müsabakasında İtalya Serie A ekiplerinden Venezia ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerini, taktik kurgusunu ve form durumunu canlı izlemek isteyen taraftarlar arama motorlarında "Galatasaray - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta?", "Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" ve "GS Venezia maçı canlı izle" sorularına yanıt arıyor. İşte kritik provanın başlama saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11 detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2026 09:22
Galatasaray - Venezia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren son şampiyon Galatasaray, kamp programı kapsamındaki 3. hazırlık maçında İtalya temsilcisi Venezia FC ile karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin ideal kadro kurgusunu şekillendireceği, yeni transferlerin performansını test edeceği bu mücadeleyi yakından takip etmek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar arama motorlarında "Galatasaray - Venezia maçı bugün saat kaçta?", "Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "canlı izle Galatasaray Venezia" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte 27 Temmuz 2026 Pazartesi (Bugün) günü oynanacak Galatasaray - Venezia hazırlık müsabakasının başlama saati, canlı yayın kanalı ve izleme detayları...

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Venezia arasındaki hazırlık karşılaşması 27 Temmuz 2026 Pazartesi (Bugün) günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de (TSİ) başlayacak.

GALATASARAY - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN VAR MI?

Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampındaki bu kritik provası S Sport ekranlarından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı olarak yayınlanacaktır.

👉 GALATASARAY - VENEZIA MAÇI CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY'IN KALAN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Sarı-kırmızılılar Venezia mücadelesinin ardından Türkiye'ye dönerek hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek:

  • 27 Temmuz Pazartesi (21.00): Galatasaray - Venezia
  • 2 Ağustos Pazar (21.00): Galatasaray - Stade Rennais (RAMS Park)
  • 8 Ağustos Cumartesi (21.00): Galatasaray - Villarreal (RAMS Park)

👉 Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.

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