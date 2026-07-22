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Haberler Futbol Başakşehir - Inter Turku maçı izle! TRT 1 canlı yayın

Başakşehir - Inter Turku maçı izle! TRT 1 canlı yayın

Temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya ekibi FC Inter Turku’yu sahasında konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan ve tur kapısını aralamak isteyen turuncu-lacivertlilerin mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Başakşehir Inter Turku maçı izle HD", "TRT 1 canlı izle Başakşehir maçı", "Başakşehir Inter Turku maçı şifresiz izle" aramalarını yapıyor. İşte Başakşehir - Inter Turku canlı yayın izleme ekranı, TRT 1 şifresiz frekans bilgileri ve maç detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 20:03
Başakşehir - Inter Turku maçı izle! TRT 1 canlı yayın

2026-2027 sezonu Avrupa yolculuğuna başlayan temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi FC Inter Turku ile karşı karşıya geliyor.Sahasındaki ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen turuncu-lacivertlilerin bu heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar arama motorlarında "Başakşehir Inter Turku maçı canlı izle", "TRT 1 şifresiz canlı yayın izle ekranı", "Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve "Başakşehir Inter Turku maçı donmadan HD izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte Başakşehir - Inter Turku maçı canlı izle bağlantısı, TRT 1 şifresiz frekans bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki mücadelesi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Mücadele saat 20.45'te (TSİ) başlayacak.

Başakşehir - Inter Turku maçı CANLI İZLE!

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA? (TRT 1 CANLI İZLE)

Temsilcimiz Başakşehir'in FC Inter Turku ile oynayacağı kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Mücadeleyi aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

👉 TRT 1 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1'i uydu alıcılarınız üzerinden kesintisiz izlemek için frekans ayarları:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

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