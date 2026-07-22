2026-2027 sezonu Avrupa yolculuğuna başlayan temsilcimiz İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi FC Inter Turku ile karşı karşıya geliyor.Sahasındaki ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek isteyen turuncu-lacivertlilerin bu heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar arama motorlarında "Başakşehir Inter Turku maçı canlı izle", "TRT 1 şifresiz canlı yayın izle ekranı", "Başakşehir maçı hangi kanalda?" ve "Başakşehir Inter Turku maçı donmadan HD izle" sorgulamalarını gerçekleştiriyor. İşte Başakşehir - Inter Turku maçı canlı izle bağlantısı, TRT 1 şifresiz frekans bilgileri ve maç öncesi son gelişmeler...

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki mücadelesi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanıyor. Mücadele saat 20.45'te (TSİ) başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - INTER TURKU MAÇI HANGİ KANALDA? (TRT 1 CANLI İZLE)

Temsilcimiz Başakşehir'in FC Inter Turku ile oynayacağı kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Mücadeleyi aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

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TRT 1 HD GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1'i uydu alıcılarınız üzerinden kesintisiz izlemek için frekans ayarları:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6