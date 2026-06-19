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Haberler Futbol Caner Erkin'den emeklilik kararı!

Caner Erkin'den emeklilik kararı!

Son dakika haberi: Caner Erkin 37 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 13:02
Caner Erkin'den emeklilik kararı!

Geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da geçiren Caner Erkin 37 yaşında emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, İkas Eyüpspor, CSKA Moskova ve Inter gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, 628 maçta görev aldı ve 45 gol atıp 133 asist kaydetti. Milli Takım formasıyla 63 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.

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