Brezilya'da Neymar şoku! Dünya Kupası öncesi...

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Brezilya'da takımın tecrübeli yıldızı Neymar ile ilgili gelen şok haber gündeme oturdu.

Yurt dışından Globo'nun yer verdiği habere göre; Neymar geçirdiği sakatlık nedeniyle ülkesinin Panama ve Mısır ile karşılaşacağı hazırlık maçlarında yer alamayacak.

Haberde oyuncu için yapılan kontrollerin ardından sakatlığının basit bir ödem olmadığı tespit edildiği ve yıldız ismin durumunun doktorlar tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

İŞTE O HABER: