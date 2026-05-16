Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol

İskoçya'da şampiyon Celtic! Geriden gelerek üst üste 5. zafere ulaştılar

İskoçya Premiership'in son hafta maçında zirvedeki rakibi Hearts'ı 3-1 yenen Celtic, üst üste 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 16:39 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2026 16:43
İskoçya'da şampiyon Celtic! Geriden gelerek üst üste 5. zafere ulaştılar

İskoçya Premiership'in son haftasında sahasında ağırladığı Hearts'ı 3-1 yenen Celtic, şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin son haftasında 80 puanla liderlik koltuğunda oturan Hearts, 79 puana sahip en yakın takipçisi Celtic'e konuk oldu.

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadelenin ilk yarım saatlik bölümde oyunu istediği gibi kontrol eden Hearts karşısında ceza alanında pozisyon bulmakta zorlanan Celtic, 32. dakikada Sebastian Tounekti ile uzaktan kaleyi yokladı ancak top Alexander Schwolow'da kaldı.

Son bölümde üst üste korner kazanan Hearts, 43. dakikada öne geçerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. 43. dakikada sağ taraftan kullanılan atışta, arka direğe gönderilen topu Lawrence Shankland kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

Ev sahibi ekibin yanıtı gecikmedi. Sol taraftan gelişen Celtic atağında Kieran Tierney'nin ceza alanına göndermek istediği topa Alexandros Kyziridis elle müdahale edince hakem Don Robertson penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada atışı kullanan Arne Engels, topu kalecinin uzandığı köşeden filelerle buluşturdu ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan ve pozisyon üretmekte zorlanan Celtic, 70. dakikadan itibaren Hearts kalesinde daha fazla görünürken, 79. dakikada Kelechi Iheanacho'nun ceza yayı içinden şutunda top yan direkten döndü.

87. dakikada sol taraftan gelişen Celtic atağında, ceza alanında topa son dokunan Daizen Maeda, takımını 2-1 öne geçirdi.

Hearts'ın tüm hatlarıyla yüklendiği 90+8. dakikada gelişen ani atakta Callum Osmand ile bir gol daha bulan Celtic, rakibini 3-1 yendi.

Celtic, tarihinin 56. şampiyonluğunu elde etti ve bu alanda Rangers'ı geride bıraktı.

İskoç futbolunda 41 yıldır Glasgow'dan çıkmayan şampiyonluk kupası, Celtic'in müzesine gitti.

Celtic, ligde son 16 şampiyonluğun 15'ini kazanma başarısını gösterdi.

Hearts, 40 yıl sonra şampiyonluğu yine Celtic'e verdi

İskoçya'da 40 yıl önce yine son haftaya lider giren ancak Dundee'ye son maçta 2-0 yenilerek şampiyonluğu Celtic'e kaptıran Hearts, bir kez daha aynı hayal kırıklığını yaşadı.

Alex Ferguson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Aberdeen, 1984-85 sezonunda İskoçya'da son farklı şampiyon oldu. O tarihten bu yana ise ligi sadece Celtic ve Rangers kazandı. Celtic 23, Rangers 18 kez kupayı müzesine götürdü.

