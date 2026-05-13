Cumhurbaşkanımızın izinde

İSRAİL'E YANIT VERMEDİM

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gittiklerini anımsatarak, "Tepki göstermemiz gereken konularda Cumhurbaşkanımızın izinden gidiyoruz. İsrail Futbol Federasyonu Başkanının görüşme talebine yanıt vermedim. İspanya Federasyonu Başkanını gördüğümde de yanına giderim, Filistin hassasiyeti için" değerlendirmesinde bulundu. Yasa dışı bahisle mücadelelelerinin sürdüğünü aktaran Hacıosmanoğlu, "Bahis konusu farklı bir konu. Hakemlerin 3'te 1'i gitti. Yapılması gerekiyordu. Yıllarca bunun mücadelesini vermiş bir insanım. Futbolun temiz olması, çocuklarımıza borcumuzdur. Cenab-ı Allah bu makamları veriyor bize. Biz yarınla ilgili hesap yapamıyoruz. Kainatın Efendisi yapıyor" cümlelerini kullandı.

EVVELİYATINI BİLİYORUM

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futboldaki kirliliğin evveliyatını biliyorum. Ankara Belediye-Nazilli maçında sıkıntı vardı. Beraberlik işlerine yarıyordu. İki takımın da oyuncusu, malzemecisi, yöneticisi beraberliğe bahis oynamış. Kontrol edelim dedik. Bakanlığa yazdık, operasyona başladık. Farklı yere çekiyorlar. Kendi başımıza isim belirleyip insanları sevk etmiyoruz. Bakanlığa müracaat ediyoruz, bakanlık bahis şirketlerinden dataları alıyor, biz çözümünü yapıyoruz" diye konuştu. Başkan Hacıosmanoğlu, "Önümüzdeki hafta, yöneticilerle ilgili veriler gelecek. Bizim de kriterlerimiz belli zaten. 7 bin civarı yönetici var, 5 yıl içinde yapan ve ayrılan. Bize geldikten sonra 1-1.5 ay sürer. Süreç bitmedi. Hatta 'üzerine gidemiyor' diyenler de var. Bunu zaten biz başlattık" dedi.