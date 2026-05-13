14 Ağustos'ta başlıyor

TFF, yeni sezon planlamalarını belirledi. Süper Lig, 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı; 18, 19, 20 ve 21 Aralık'taki 16. haftayla sona erecek. 2. yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027'deki 17. haftayla başlayacak ve sezon, 23 Mayıs'ta sona erecek. 1. Lig'de sezon 7 Ağustos'ta başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak maçlar sonrasında ara verilecek. 2. yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak'ta başlayacak ve normal sezon, 8 Mayıs'ta sona erecek. 2. Lig, 5-6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta tamamlanacak. 2. devre 16 Ocak'ta başlayıp, 24 Nisan'da sona erecek. 3. Lig, 5-6 Eylül'de başlayacak. İlk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. 2. yarı, 16 Ocak'ta start alacak ve normal sezon, 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.