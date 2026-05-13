14 Ağustos'ta başlıyor

TFF, yeni sezon planlamalarını belirledi. Süper Lig, 14 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarı; 18, 19, 20 ve 21 Aralık'taki 16. haftayla sona erecek. 2. yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027'deki 17. haftayla başlayacak ve sezon, 23 Mayıs'ta sona erecek. 1. Lig'de sezon 7 Ağustos'ta başlayacak ve 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta oynanacak maçlar sonrasında ara verilecek. 2. yarı 8, 9, 10 ve 11 Ocak'ta başlayacak ve normal sezon, 8 Mayıs'ta sona erecek. 2. Lig, 5-6 Eylül'de başlayacak ve ilk yarı 20 Aralık'ta tamamlanacak. 2. devre 16 Ocak'ta başlayıp, 24 Nisan'da sona erecek. 3. Lig, 5-6 Eylül'de başlayacak. İlk yarı 20 Aralık'ta sona erecek. 2. yarı, 16 Ocak'ta start alacak ve normal sezon, 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek.