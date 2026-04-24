Al Fateh-Al Khaleej CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Fateh-Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan'da sezonun son virajına girilirken Al Fateh, ligde kalma mücadelesinde kritik bir eşikte. Son maçında Al Akhdoud'a 1-0 mağlup olan ve üst üste üçüncü yenilgisini alan ev sahibi ekip, taraftarının desteğine güveniyor. Takımın hücum hattındaki üretkenlik sorunu son haftalarda puan kayıplarına neden olsa da, Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu'nun atmosferi Al Fateh için en büyük itici güç olacak. 28 puanla ateş hattının sadece 5 puan üzerinde yer alan ekip için bu maç, "6 puanlık" bir değer taşıyor. Konuk ekip Al Khaleej ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor ve bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Son on iki maçında sadece bir galibiyet alabilen Georgios Donis'in öğrencileri, savunmadaki zaaflarıyla dikkat çekiyor. İşte Al Fateh-Al Khaleej maçı detayları!

Al Fateh-Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 28. haftasındaki Al Fateh-Al Khaleej randevusu 24 Nisan Cuma günü oynanacak.

Al Fateh-Al Khaleej MAÇI SAAT KAÇTA?

Puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki kritik mücadele, Türkiye saati ile 18.45'te başlayacak.

Al Fateh-Al Khaleej MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Fateh-Al Khaleej maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.