Stuttgart-Freiburg CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart, teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde bu sezon hücum futboluyla dikkat çekiyor. Konuk ekip Freiburg ise teknik direktör Julian Schuster önderliğinde savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Bu sezon kupada deplasmanlarda kalesini gole kapatmayı başaran Freiburg, özellikle ikinci yarılarda bulduğu gollerle rakiplerini devirdi. Stuttgart Arena'nın atmosferinde oynanacak bu dev düello, taktiksel bir satranç maçına sahne olmaya aday. İşte Stuttgart-Freiburg maçının detayları!

Stuttgart-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya DFB Kupası yarı finali kapsamındaki Stuttgart-Freiburg mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Stuttgart-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Freiburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Stuttgart-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav

Freiburg: Muller; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic