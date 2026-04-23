CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Stuttgart-Freiburg CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Freiburg CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Kupası'nda finalin ikinci bileti sahibini buluyor: Bundesliga'nın iki dişli ekibi Stuttgart ve Freiburg, Stuttgart Arena’da tarihi bir randevuya çıkıyor. Çeyrek finalde Hertha Berlin'i eleyen Freiburg, kulüp tarihinde ikinci kez finale yükselme hedefinde. Ev sahibi Stuttgart ise çeyrek finalde Holstein Kiel'i saf dışı bırakmayı başardı. Kazanan taraf, Berlin’deki finalde Bayern Münih ile kupa için kapışacak. Peki Stuttgart-Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 14:15
Stuttgart-Freiburg CANLI İZLE: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stuttgart-Freiburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stuttgart, teknik direktör Sebastian Hoeness yönetiminde bu sezon hücum futboluyla dikkat çekiyor. Konuk ekip Freiburg ise teknik direktör Julian Schuster önderliğinde savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Bu sezon kupada deplasmanlarda kalesini gole kapatmayı başaran Freiburg, özellikle ikinci yarılarda bulduğu gollerle rakiplerini devirdi. Stuttgart Arena'nın atmosferinde oynanacak bu dev düello, taktiksel bir satranç maçına sahne olmaya aday. İşte Stuttgart-Freiburg maçının detayları!

Stuttgart-Freiburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya DFB Kupası yarı finali kapsamındaki Stuttgart-Freiburg mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Stuttgart-Freiburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Freiburg maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Stuttgart-Freiburg MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart: Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav

Freiburg: Muller; Treu, Ginter, Ogbus, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
