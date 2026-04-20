Başkan Erdoğan’dan tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Bursaspor'u kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla 1. Lig'e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor'u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1. Lig'de başarılar diliyorum" dedi.