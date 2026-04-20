Alvaro Arbeloa'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, İspanya La Liga'da yarın oynanacak Deportivo Alaves maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arbeloa, milli yıldız Arda Güler ile ilgili de övgü dolu sözler söyledi.

"ARDA İLE BU SON ÜÇ AY GERÇEKTEN ÇOK YOĞUN GEÇTİ"

Genç çalıştırıcı, "Arda ile bu son üç ay gerçekten çok yoğun geçti. Birlikte pek çok şey yaşadığımız için aramızda güçlü bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde, Arda'nın büyük maçlarda ya da yüksek tempolu karşılaşmalarda oynayamayacağına dair çok fazla konuşma vardı. Ama Bayern Münih'e karşı oynanan eleme turlarındaki performansına ve Manchester City karşısındaki oyununa bakmak yeterli."

"DERS ÇIKARMAYI BAŞARDI!"

"Benim açımdan, onunla çalışmaya başladığım ilk andan itibaren her zaman yeteneğini, arzusunu ve fedakarlık yapma isteğini gördüm. Bu, onun gibi bir oyuncunun gerçekten sahip olduğu önemli bir özellik. O, ne bağlılık ne de çalışma disiplini konusunda eksik bir oyuncu. Bu da tamamen onun kendi emeği. Çünkü süreç içinde yaptığımız hatalardan, iniş çıkışlardan, doğru yaptığı şeylerden ve eksik kalan yönlerinden ders çıkarmayı başardı."