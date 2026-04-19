Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Portekiz basınından flaş Jose Mourinho iddiası! Geri mi dönüyor?

Portekiz basınından flaş Jose Mourinho iddiası! Geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan o habere göre Mourinho'nun yeni sezonda tekrardan Real Madrid'in başına geçebileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 13:23
Portekiz basınından flaş Jose Mourinho iddiası! Geri mi dönüyor?

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; 63 yaşındaki çalıştırıcı tekrardan Real Madrid'e dönebilir.

İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in, önümüzdeki günlerde Jose Mourinho için bir hamle yapabileceği kaydedildi. Portekizli hocanın, Benfica'dan ayrılarak Real Madrid'e geri dönme şansının canlı olduğu belirtildi. Gelecek sezona Alvaro Arbeloa ile devam etmeyecek olan Real Madrid'in, 43 yaşındaki hocayla ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

İki taraf arasında yapılacak görüşme sonrası ayrılık kararının kimseyi şaşırtmayacağı aktarıldı. Bu noktada Alvaro Arbeloa'nın ayrılığı sonrası Jose Mourinho'nun, başkan Florentino Perez'in ofisinde konuşulan isimler arasında yer aldığı ve yeni sezon için bir anlaşmanın gerçekleşebileceği vurgulandı.

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Benfica ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

