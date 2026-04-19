Portekiz basınından flaş Jose Mourinho iddiası! Geri mi dönüyor?

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Portekiz ekibi Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; 63 yaşındaki çalıştırıcı tekrardan Real Madrid'e dönebilir.

İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in, önümüzdeki günlerde Jose Mourinho için bir hamle yapabileceği kaydedildi. Portekizli hocanın, Benfica'dan ayrılarak Real Madrid'e geri dönme şansının canlı olduğu belirtildi. Gelecek sezona Alvaro Arbeloa ile devam etmeyecek olan Real Madrid'in, 43 yaşındaki hocayla ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı öğrenildi.

İki taraf arasında yapılacak görüşme sonrası ayrılık kararının kimseyi şaşırtmayacağı aktarıldı. Bu noktada Alvaro Arbeloa'nın ayrılığı sonrası Jose Mourinho'nun, başkan Florentino Perez'in ofisinde konuşulan isimler arasında yer aldığı ve yeni sezon için bir anlaşmanın gerçekleşebileceği vurgulandı.

Öte yandan Jose Mourinho'nun, Benfica ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.

