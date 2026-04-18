İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Real Sociedad!

İspanya Kral Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Karşılaşmanın normal ve uzatmalar süresi 2-2'lik beraberlikle noktalandı. Seri penaltı atışlarına geçilen final mücadelesinde Real Sociedad rakibini 4-3'lük skorla mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmada normal sürede Atletico Madrid'in gollerini; 18. dakikada Lookman ve 83'te Alvarez kaydetti.

Real Sociedad'ın gollerini ise henüz daha 1. dakikada Barrenetxea ve 45+1'de penaltıdan Oyarzabal attı. Mücadelenin normal ve uzatma dakikalarında başka gol sesi çıkmadı.

