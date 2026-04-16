Ziraat Türkiye Kupası
UEFA ile TFF'den EURO 2032 toplantısı

UEFA ile TFF'den EURO 2032 toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA, Yeni Ankara Stadı'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2032) maçlara ev sahipliği yapacak statlar arasında yer almasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2026 18:11
UEFA ile TFF'den EURO 2032 toplantısı

TFF'nin açıklamasına göre UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrindeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceği EURO 2032'de maçların oynanacağı statlardan biri olması planlanan Yeni Ankara Stadı için UEFA yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Uluslararası Etkinlikler Müdürü Can Emre Tuğal, TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan, TFF Dış İlişkiler Teknik Uzmanı Murat Deniz, TFF Dış İlişkiler-Uluslararası Etkinlik ve Milli Takımlar İdari Uzmanı Onat Karabıçak, TFF Dış İlişkiler Uzmanı Begüm Şerbetçioğlu, Yeni Ankara Stadı'nı inşa eden TOKİ Uygulama Daire Başkanı Ethem Demiray ve Projeler Şube Müdürü Mehmet Toprak, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, UEFA CEO'su Martin Kallen, UEFA Danışmanı Kadir Kardaş, UEFA Kıdemli Stadyum Geliştirme Uzmanı Pietro Chiabrera, UEFA Kıdemli Kulüp Müsabakaları Etkinlik Yöneticisi Malgorzata Buffini, TFF Futbol Planlama Proje Yöneticisi James Wood ve Futbol Planlama Koordinatörü Lesya Horyn katıldı.

Yeni Ankara Stadı'nın EURO 2032 kriterlerine uygunluğu, teknik gereklilikler ve organizasyon süreçleri toplantıda kapsamlı görüşüldü.

EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ve çalışmalarda sona yaklaşılan statlar hakkında da bilgi verilen toplantıda, inşaatı devam eden Yeni Ankara Stadı ile ilgili TOKİ yöneticileri tarafından detaylı sunum yapıldı. EURO 2032 kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı için yapılacak yenileme çalışmaları da değerlendirildi.

