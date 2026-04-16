Futbol camiası Alex Manninger için yasta

Futbol camiası, eski kaleci Alex Manninger'in vefatı ile sarsıldı. Manninger, Perşembe günü Salzburg'daki demiryolu hattında meydana gelen bir kaza sonucu 48 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tecrübeli kaleci, hemzemin geçitte bariyerlerin yeterince korunaklı olmadığı bir noktadan geçmeye çalışırken bir trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Futbol kariyerine Avusturya'nın Salzburg ekibinde başlayan Manninger, 1997 yılında Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olan ilk Avusturyalı futbolcu unvanını elde etti. Arsenal formasıyla 39 karşılaşmada görev aldı ve 1997/98 sezonunda hem lig şampiyonluğu hem de FA Kupası zaferi yaşayarak dikkat çekici başarılara imza attı.

Kariyerinin sonraki bölümünde ise ağırlıklı olarak İtalya'da forma giydi; AC Siena ve Juventus gibi kulüplerde oynadı. Futbol hayatının son dönemlerinde ise iki sezon boyunca Liverpool ile sözleşmeli olarak sahaya çıktı.

Manninger, milli takımın da kilit isimlerinden biriydi ve Avusturya formasıyla toplam 33 kez görev yaptı. 2008 yılında ülkede düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ise Jürgen Macho'nun arkasında yedek kaleci olarak kadroda yer aldı.