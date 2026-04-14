Kadın A Milli Takım 14 Nisan'da İsviçre deplasmanında!

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 14 Nisan'da üçüncü maçında deplasmanda İsviçre'nin karşısına çıkıyor.

İlk maçında Pendik Stadı'nda Malta'yı 3-0, ikinci maçında ise Belfast'ta Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan Milliler, aynı puanda yer alan İsviçre'nin ardından grupta averajla ikinci sırada bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, 14 Nisan'da Zürih'te, Letzigrund Stadı'nda saat 20.00'de İsviçre ile oynayacak.

SOFIYA PRYCHYNA YÖNETECEK

Mücadeledeyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sofiya Prychyna yönetecek. Prychyna'nın yardımcılıklarını Maryna Striletska ve Oleksandra Vdovina yapacak. Dördüncü hakem olarak Liudmyla Telbukh görev alacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kuzey İrlanda ile Malta, saat 21.00'de Mourneview Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Milli Takım, bu mücadelenin ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop'a geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Aynı gün Malta ile Kuzey İrlanda, saat 20.00'de Ta'Qali'de bulunan Centenary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, 19 Nisan Pazar günü kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan Milli Takım, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Puan sıralamasına göre Ay-Yıldızlılar, 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur Play-Off karşılaşması oynayacak.