CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Kadın A Milli Takım 14 Nisan'da İsviçre deplasmanında!

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 puanla ikinci sırada yer alan Kadın A Milli Takımımız, 14 Nisan günü Zürih'te İsviçre ile kritik deplasman maçına çıkıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 16:49
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Kadın A Milli Takımı, 14 Nisan'da üçüncü maçında deplasmanda İsviçre'nin karşısına çıkıyor.

İlk maçında Pendik Stadı'nda Malta'yı 3-0, ikinci maçında ise Belfast'ta Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup ederek 6 puan toplayan Milliler, aynı puanda yer alan İsviçre'nin ardından grupta averajla ikinci sırada bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, 14 Nisan'da Zürih'te, Letzigrund Stadı'nda saat 20.00'de İsviçre ile oynayacak.

SOFIYA PRYCHYNA YÖNETECEK

Mücadeledeyi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sofiya Prychyna yönetecek. Prychyna'nın yardımcılıklarını Maryna Striletska ve Oleksandra Vdovina yapacak. Dördüncü hakem olarak Liudmyla Telbukh görev alacak. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kuzey İrlanda ile Malta, saat 21.00'de Mourneview Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Milli Takım, bu mücadelenin ardından 15 Nisan Çarşamba günü İstanbul aktarmalı olarak Sinop'a geçecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek. Aynı gün Malta ile Kuzey İrlanda, saat 20.00'de Ta'Qali'de bulunan Centenary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Milliler, 19 Nisan Pazar günü kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026 tarihinde Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan Milli Takım, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Puan sıralamasına göre Ay-Yıldızlılar, 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur Play-Off karşılaşması oynayacak.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor Bahattin Sofuoğlu ile Can Öncü piste çıkıyor 16:06
G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! G. Antep FK'da Burak Yılmaz dönemi sona erdi! 15:57
Avrupa Kupası'nda Türk takımları zirvede! Avrupa Kupası'nda Türk takımları zirvede! 15:36
Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi! Fenerbahçe'de Rizespor mesaisi! 15:28
Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! Yamal G.Saraylı yıldızı istiyor! 15:23
Ertan Torunoğulları: Federasyonu ziyaret ettik! Ertan Torunoğulları: Federasyonu ziyaret ettik! 15:21
Daha Eski
Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! Hyeon-Gyu Oh İngiliz devlerini peşine taktı! 15:08
Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ın Samsunspor mesaisi sürüyor! 14:41
Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri Sadettin Saran'dan şampiyonluk sözleri 14:22
İsviçre-Türkiye maçı bilgileri! İsviçre-Türkiye maçı bilgileri! 14:10
Furkan'ın hedefi Avrupa'da birincilik! Furkan'ın hedefi Avrupa'da birincilik! 13:59
Sevgi Uzun'dan açıklamalar! Sevgi Uzun'dan açıklamalar! 13:51