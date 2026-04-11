Başkan Erdoğan Infantino’yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti. Dün gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve FIFA Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, FIFA Başkanı İnfantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, arkasında "Erdoğan" yazılı 26 numaralı forma, Dünya Kupası replikası ve Dünya Kupası'nın futbol topunu hediye etti. Hacıosmanoğlu da Erdoğan'a A Milli Takım forması hediye etti.

