CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşında hayatını kaybeden Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu, Romanya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 16:11
Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

Mircea Lucescu için ilk tören, 9 Nisan günü Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena Stadyumu'nda yapılmıştı. Lucescu'nun cenazesi 10 Nisan Cuma günü Aziz Eleftherios Kilisesi'nde düzenlenen ve yaklaşık iki saat süren törenin ardından Bükreş'teki bulunan Bellu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Galatasaray İkinci Başkan Metin Öztürk, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ile Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş, eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, yanı sıra Lucescu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu törende uzun süre tabutun beklerken, taziyeleri kabul etti.

DİĞER
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
