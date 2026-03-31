CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Letonya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Uluslar Ligi

Letonya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi 2024/25 sezonu play-off (C/D) rövanş maçında Letonya, sahasında Cebelitarık'ı konuk ediyor. 26 Mart'ta Cebelitarık'ta oynanan ilk karşılaşmayı Vladislavs Gutkovskis'in 63. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan Letonya, evindeki maçta sürprize izin vermeyerek Lig C'deki yerini korumayı hedefliyor. İlk maçta dirençli bir futbol sergileyen ancak skoru değiştiremeyen Cebelitarık ise deplasmanda mucize peşinde. Peki Letonya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 11:21
Letonya-Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Uluslar Ligi

Letonya ve Cebelitarık arasındaki 'ya tamam ya devam' mücadelesinde ikinci perde Riga'daki Skonto Stadyumu'nda açılıyor. Ev sahibi Letonya, teknik direktör Paolo Nicolato yönetiminde, ilk maçtaki düşük tempoya rağmen alınan galibiyetin moraliyle sahaya çıkıyor. Letonya'da tüm gözler yine golcü isim Gutkovskis ve orta sahanın dinamosu Janis Ikaunieks üzerinde olacak. Taraftarı önünde daha baskın bir oyun sergilemek isteyen Letonya, maçı erken koparıp risk almadan turu geçmek niyetinde. Konuk ekip Cebelitarık cephesinde ise teknik direktör Scott Wiseman, ilk maçta kaçan fırsatların üzüntüsünü yaşıyor. İlk maçın son anlarında topun çizgiyi geçtiği ancak faul gerekçesiyle gol değer kazanmadığı pozisyon hafızalardaki tazeliğini korurken, Cebelitarık bu kez şanssızlığını kırmak istiyor. Kazananın önümüzdeki sezon Lig C'de yer alacağı bu kritik randevunun detayları:

Letonya-Cebelitarık MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi play-off rövanşı kapsamındaki Letonya-Cebelitarık maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 19.00'da başlayacak.

Letonya-Cebelitarık MAÇI HANGİ KANALDA?

Skonto Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Letonya-Cebelitarık MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya: Matrevics; Balodis, Cernomordijs, Veips; Jurkovskis, Vapne, Zelenkovs, Ciganiks; Ikaunieks, Varslavans, Gutkovskis

Cebelitarık: Hankins; Richards, Lopes, Bent, Mauro, Valarino; Del Rio, Pozo, Torrilla, Scanlon; Borge

ASpor CANLI YAYIN

Buruk'tan Icardi için kritik karar!
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Uluslararası sistem ağır yaralı" mesajı: Trump ABD'yi İsrail'in kuyruğuna taktı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Montella'dan tek değişiklik! İşte Bizim Çocuklar'ın Kosova 11'i
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray MCT Technic deplasmanda! Galatasaray MCT Technic deplasmanda! 11:20
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bayern Münih! 11:06
Buruk'tan Icardi için kritik karar! Buruk'tan Icardi için kritik karar! 11:05
Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! Beşiktaş'ın gözdesinde flaş gelişme! 10:52
Thunder, Pistons'ı yendi! Thunder, Pistons'ı yendi! 10:19
F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! F.Bahçeli futbolcu için sıraya girdiler! 10:03
Daha Eski
Aras Kargo'da galibiyet! Aras Kargo'da galibiyet! 09:57
TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle TV8 CANLI: Kosova-Türkiye maçı şifresiz izle 09:54
Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu Okan Buruk devreye girdi: Hakan Çalhanoğlu 09:53
Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! Eskrim Şampiyonası Brezilya'da başlayacak! 09:49
F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! F.Bahçe'nin yeni golcüsü Komşu'dan! 09:49
Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! Türkiye Açık Taekwondo'da 7. gün! 09:36