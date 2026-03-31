Çekya-Danimarka maçı izle: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen iki güçlü ekip, Prag'ın büyüleyici atmosferinde kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Çekya, yarı finaldeki o muazzam geri dönüşün verdiği moralle sahaya çıkıyor. Teknik direktör Miroslav Koubek yönetimindeki Çeklerde, Bayer Leverkusen'in gol makinesi Patrik Schick takımın en büyük umudu. Danimarka tarafında ise işler tıkırında. Kuzey Makedonya karşısında sergilenen hücum futbolu, 'Danimarka Dinamiti'nin eski günlerine döndüğünün sinyalini verdi. Rasmus Hojlund ve yarı finalde iki golle yıldızlaşan Gustav Isaksen, Çekya savunmasını zorlayacak isimlerin başında geliyor. İki ekip arasındaki son resmi maç olan Euro 2020 çeyrek finalinde Danimarka 2-1 kazanmıştı; Çekya ise şimdi bu rövanşı alıp 2006'dan sonra ilk kez Dünya Kupası'na gitmek istiyor. İşte dev maçın detayları.

Çekya-Danimarka MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Elemeler Play Off Finali kapsamındaki Çekya-Danimarka maçı, 31 Mart Salı günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 21.45'te başlayacak.

Çekya-Danimarka MAÇI HANGİ KANALDA?

EPET Arena'da oynanacak mücadele, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Çekya-Danimarka MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Çekya: Kovar; Holes, Krejci, Hranac; Coufal, Provod, Soucek, Jurasek; Schick, Chory, Sulc

Danimarka: Hermansen; Bah, Norgaard, Andersen, Maehle; Hjumland, Hojbjerg; Isaksen, Froholdt, Damsgaard; Hojlund