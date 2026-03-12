Al Najma-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kümede kalma mücadelesi heyecanı yaşanacak. 26. hafta karşılaşmasında son sıradaki Al Najma, evinde Damac FC'yi ağırlayacak. Son 4 maçını da kaybeden ve sadece 8 puanla ligin dibinde yer alan ev sahibi ekip, çıkış için bu maçı kazanmak zorunda. Damac FC ise 19 puanla 15. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda puan kaybetmemek istiyor. Peki, Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL NAJMA-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. haftasında oynanacak Al Najma-Damac FC maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL NAJMA-DAMAC FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.