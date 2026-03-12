CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. haftasında Al Najma ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını da kaybeden ve 8 puanla ligin son sırasında demir atan ev sahibi ekip, çıkış arıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puan almanın yollarını arayacak konuk takım ise 19 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 20:58 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2026 Perşembe 20:59
Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Najma-Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kümede kalma mücadelesi heyecanı yaşanacak. 26. hafta karşılaşmasında son sıradaki Al Najma, evinde Damac FC'yi ağırlayacak. Son 4 maçını da kaybeden ve sadece 8 puanla ligin dibinde yer alan ev sahibi ekip, çıkış için bu maçı kazanmak zorunda. Damac FC ise 19 puanla 15. sırada bulunuyor ve zorlu deplasmanda puan kaybetmemek istiyor. Peki, Al Najma-Damac FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL NAJMA-DAMAC FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 26. haftasında oynanacak Al Najma-Damac FC maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL NAJMA-DAMAC FC MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Najma-Damac FC maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

