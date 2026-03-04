Lazio-Atalanta MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İtalya Kupası yarı finalinde Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı ilk maçta avantajı skoru yakalamayı hedefleyen Maurizio Sarri ve öğrencileri, finale çıkmanın yollarını arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalma başarısı gösteren ve İtalya Kupası'nda da finale yükselmeyi amaçlayan Raffaele Palladino ve ekibi, hata yapmak istemiyor. Peki, Lazio-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 19:54
Lazio-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası yarı final heyecanı bu akşam Stadio Olimpico'da yaşanacak. Lazio ile Atalanta arasındaki kritik ilk maç rövanş öncesi büyük önem taşıyor. Maurizio Sarri yönetimindeki Lazio, evinde avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen ve son 16 turuna yükselen Atalanta ise finale giden yolda ilk adımı atmak istiyor. Raffaele Palladino'nun öğrencileri deplasmanda kaybetmemeyi hedefliyor. Peki, Lazio-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finalinde oynanacak Lazio-Atalanta maçı 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LAZIO-ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio Olimpico'da oynanacak Lazio-Atalanta maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-ATALANTA MAÇI CANLI İZLE

LAZIO-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Zalewski, Samardzic; Krstovic.

