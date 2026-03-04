CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü CANLI | Saati ve kanalı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda heyecan, 4. hafta maçlarıyla doruğa çıkıyor. 3 puanla 6. sırada yer alan Erzurumspor FK, sahasında aynı puana sahip olan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü’nü konuk ediyor. Serkan Özbalta yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde galip gelerek grubu üst sıralarda tamamlamayı hedeflerken; Yalçın Koşukavak’ın Ankara temsilcisi, zorlu Erzurum deplasmanından zaferle dönerek kupa serüvenini moralli noktalamak istiyor. İki ekibin ligdeki mücadelesinden yaklaşık iki hafta sonra bu kez kupa kulvarında gerçekleşecek bu randevuda, rotasyonlu kadroların sergileyeceği performans merak konusu. Peki Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 10:58 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 11:12
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Erzurumspor FK, kupa gruplarında beklediği ivmeyi yakalayamasa da kendi sahasındaki dirençli oyununu sahaya yansıtmak niyetinde. Özellikle genç oyuncuların kendilerini kanıtlama fırsatı bulacağı bu 90 dakikada, fiziksel mücadelenin ön planda olması bekleniyor. Konuk ekip Ankara Keçiörengücü cephesinde ise teknik direktör Yalçın Koşukavak, ligdeki yoğun fikstürü de göz önünde bulundurarak dengeli bir kadro tercihi yapması bekleniyor. Grubun son haftasında alınacak her puanın sıralama açısından önem taşıdığı bu eşleşmede, soğuk hava koşullarının da oyun stratejileri üzerinde belirleyici bir rol oynaması öngörülüyor. İşte kupa heyecanına dair tüm detaylar...

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, 4 Mart Çarşamba günü oynanacak. Kritik mücadelede Hasan Ülker düdük çalacak.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü maçı kapsamında oynanacak kritik mücadele, saat 14.30'da başlayacak.

ERZURUMSPOR FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ERZURUMSPOR FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

ASpor CANLI YAYIN

