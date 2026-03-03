CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
COMO-INTER canlı izle | İtalya Kupası yarı final maçı ne zaman? Saati ve kanalı!

İtalya Kupası’nda 2025-2026 sezonunun en büyük sürprizlerinden birine imza atan Como, yarı final ilk ayağında İtalyan futbolunun devi Inter’i konuk ediyor. Cesc Fabregas yönetiminde Serie A’da da harikalar yaratan ev sahibi ekip, çeyrek finalde Napoli’yi eleyerek ulaştığı bu noktada şimdi de Milano devini gözüne kestirdi. Ligde şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerleyen Inter ise, Şampiyonlar Ligi’ndeki hayal kırıklığını bu kupayı müzesine götürerek unutturmak ve yerel bir 'duble' yapmak niyetinde. Aralık ayında oynanan lig maçını 4-0 kazanan Inter, bu kez çok daha dirençli bir Como ile karşılaşacak. Peki Como-Inter maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 13:45
Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Como, iç sahada bu sezon sadece bir kez mağlup olmanın verdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Teknik direktör Cesc Fabregas'ın topa sahip olma odaklı felsefesiyle dev rakibine kök söktürmesi beklenen ev sahibi, rövanş öncesi avantajlı bir skor arıyor. Konuk ekip Inter cephesinde ise teknik direktör Cristian Chivu, takımın kupa rotasyonunu sürdürüyor. Sakatlığı nedeniyle kaptanının yokluğunu hissedecek olan konuk takım, hücum hattındaki diğer alternatifleriyle sonuca gitmeye çalışacak. Deplasmanda ligin en iyi istatistiklerinden birine sahip olan Inter, kupanın ilk raundunda işi sıkı tutmak niyetinde. İşte İtalya'da gecenin tek gündem maddesi olan bu yarı final randevusuna dair tüm detaylar...

Como-Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası yarı finali kapsamında oynanacak Como-Inter mücadelesi, 3 Mart 2026 Salı günü, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Como-Inter MAÇI HANGİ KANALDA?

Tecrübeli hakem Marco di Bello'nun yöneteceği kritik mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Como-Inter MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Inter: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
