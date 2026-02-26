Al Riyadh-Al Ahli maçı canlı izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Suudi Arabistan Pro Ligi 24. haftasında Al Riyadh ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında hata yapmadan zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Al Ahli, kritik mücadeleyi kazanması durumunda maç fazlasıyla birinci sıraya yerleşecek. Düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Al Riyadh ise iç saha avantajını kullanarak çıkış arıyor. Peki, Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

26 Şubat 2026 Perşembe 21:11
Al Riyadh-Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirve yarışının kritik mücadelesi Al Riyadh ile Al Ahli arasında oynanacak. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajda olan Al Ahli, deplasmanda alacağı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükselme fırsatını yakalayacak. Öte yandan küme düşme tehlikesiyle boğuşan Al Riyadh, iç saha avantajını kullanarak puanlar toplamak ve alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Peki, Al Riyadh-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL RIYADH-AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 24. haftasında oynanacak Al Riyadh-Al Ahli maçı 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AL RIYADH-AL AHLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Riyadh-Al Ahli maçı Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

