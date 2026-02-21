Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanı öncesi açıkladığı kamp kadrosunda Victor Osimhen'in bulunmaması gündem oldu. Taraftarlar, "Osimhen Konyaspor maçında neden yok?" sorusuna yanıt arıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, yaptığı açıklamada Osimhen'in sağ dizinde ağrı hissettiğini ve tedbir amaçlı olarak kadroya alınmadığını duyurdu. Peki, Osimhen Konyaspor maçında yok mu, oynamayacak mı?

OSIMHEN KONYASPOR MAÇINDA YOK MU?

Kulüpten yapılan duyuruda, Osimhen'in sağ dizindeki ağrılar sebebiyle tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna dahil edilmediği ifade edildi. Teknik heyet, oyuncunun sağlık durumunu riske atmamak adına Konya deplasmanında dinlendirme kararı aldı.

OSIMHEN OYNAMAYACAK MI?

Nijeryalı golcü, TÜMOSAN Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

✈️ T. Konyaspor maçı kamp kadromuz. #KNYvGS ℹ️ Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/f8pMPGqryw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 20, 2026

VICTOR OSIMHEN KİMDİR?

Victor James Osimhen, 29 Aralık 1998 tarihinde Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya geldi. Santrfor mevkiinde görev yapan Nijeryalı millî futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giymektedir. Bitiriciliği, oyun zekâsı, sürati, fizik gücü ve atletik yapısıyla tanınan Osimhen, son yılların en dikkat çeken forvetleri arasında gösterilmektedir.

KULÜP KARİYERİ

Wolfsburg Dönemi

Osimhen'in Avrupa'daki üst düzey kariyeri 1 Ocak 2017'de Almanya Bundesliga ekibi VfL Wolfsburg'a 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmasıyla başladı. Genç yaşta Avrupa'ya adım atan oyuncu, burada geçirdiği bir buçuk sezonun ardından farklı bir gelişim sürecine girdi.

Charleroi ve Lille Çıkışı

2018-2019 sezonunda Belçika temsilcisi Charleroi'ye kiralanan Osimhen, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 1 Temmuz 2019'da Belçika kulübü oyuncunun bonservisini 3.5 milyon euro karşılığında aldı. Kısa süre sonra, 1 Ağustos 2019'da 22.4 milyon euro bedelle Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. Lille'de geçirdiği tek sezonda 18 gol atarak Avrupa devlerinin radarına girdi.

Napoli'de Zirve

1 Eylül 2020 tarihinde Serie A ekibi Napoli, Osimhen'i kulüp rekoru olan 77.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Nijeryalı yıldız, 2021-22 sezonunda Serie A En İyi Genç Oyuncu ödülünü kazandı.

Bir sonraki sezon 26 golle Serie A gol kralı oldu ve Afrikalı bir oyuncu adına lig tarihine geçen bir rekora imza attı. Napoli'nin 33 yıl aradan sonra kazandığı Serie A şampiyonluğunda başrol oynadı. Bu performansıyla Serie A En İyi Forvet ve Yılın Futbolcusu ödüllerini kazandı. Ayrıca Serie A tarihinde en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanına ulaştı.

Galatasaray Dönemi

Osimhen, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak transfer oldu. Bu sezonda Süper Lig'de gol kralı olurken, takımının hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli rol oynadı.

2025-2026 sezonunda ise 75 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a kalıcı olarak transfer oldu ve Türk futbol tarihinin en yüksek bonservisli transferi olarak kayıtlara geçti.

Millî Takım Kariyeri

Osimhen, 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda Nijerya formasıyla Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. A Millî Takım'daki ilk maçına Haziran 2017'de çıktı.

2019 ve 2023 Afrika Uluslar Kupası turnuvalarında mücadele etti. 2023 yılında Nijerya ile finale kadar yükseldi. Günümüzde Nijerya Millî Takımı tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumundadır.

29 Mayıs 2023'te Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari tarafından Federal Cumhuriyet Üyesi nişanına layık görüldü.