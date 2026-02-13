Pep Guardiola'nın Filistin desteği sürüyor!

Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar." dedi.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.