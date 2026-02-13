CANLI SKOR ANA SAYFA
Pep Guardiola'nın Filistin desteği sürüyor!

İngiliz ekibi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Gazze'deki ampute futbol takımına destek için Filistin milli takımı formalarını imzaladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 11:09
Gazze'de bulunan İrade Ampute Futbol Takımı, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin kalbinden futbol dünyasının zirvesine. Gazze İrade Takımı'ndaki kahramanlarımız 'filozof' Pep Guardiola'dan özel mesaj ve imza aldı." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adama desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirten İrade Ampute Futbol Takımı, "Bu forma sadece bir kumaş parçası değil, sakatlığa meydan okuyan ve hayallerinin peşinden koşan her oyuncunun gurur madalyasıdır. Bizde, kendimizde gördüğümüzü gören Guardiola'ya teşekkür ederiz: imkansızı bilmeyen kahramanlar." dedi.

Guardiola'nın Filistin kefiyesiyle fotoğrafını taşıyan ampute futbolcular, daha önce de Gazze'de yıkıntılar arasında futbol oynadıkları görüntüleri paylaşmıştı.

DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
8 ilde OnlyFans operasyonu: 16 şüpheli gözaltında | 300 milyon liralık mal varlığına el konuldu
