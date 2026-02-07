CANLI SKOR ANA SAYFA
Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood ile Al Shabab Riyadh arasındaki mücadele, ligdeki dengeleri etkileme potansiyeli taşıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, bu karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Canlı izleme seçenekleri de en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 18:13
Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçını izlemek için tıklayın...

Pro Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Al Kholood, evinde Al Shabab Riyadh'ı ağırlarken, gözler maçın başlama saatine çevrildi. Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı canlı izlemek isteyenler için saat bilgisi büyük önem taşıyor.

AL KHOLOOD-AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Kholood ile Al Shabab Riyadh arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı.

AL KHOLOOD-AL SHABAB RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Kholood-AL Shabab FC (KSA) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

