Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçını izlemek için tıklayın...
Pro Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Al Kholood, evinde Al Shabab Riyadh'ı ağırlarken, gözler maçın başlama saatine çevrildi. Al Kholood-Al Shabab Riyadh maçı canlı izlemek isteyenler için saat bilgisi büyük önem taşıyor.
AL KHOLOOD-AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Al Kholood ile Al Shabab Riyadh arasındaki mücadele saat 17.00'de başladı.
AL KHOLOOD-AL SHABAB RIYADH MAÇI HANGİ KANALDA?
Al-Kholood-AL Shabab FC (KSA) maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ASpor CANLI YAYIN