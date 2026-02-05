CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı canlı: Saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında zirve takibini sürdüren İç Anadolu temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor, grubun sürpriz arayan ekibi Aliağa Futbol’u sahasında konuk ediyor. İlk iki maçından çıkardığı iki galibiyetle 6 puan toplayan ve üçüncü sırada yer alan ev sahibi ekip, hatasız devam ederek gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamayı hedeflerken; grupta tek puanı bulunan konuk ekip ise zorlu deplasmandan puanla dönerek mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemek istiyor. İşte TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçının canlı yayın bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:04
TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçını canlı takip etmek için tıklayın...

B Grubu'nda çeyrek final hesaplarının netleşmeye başladığı haftada, TÜMOSAN Konyaspor taraftarının önünde mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Kupa geleneği olan ve bu sezon grup aşamasını kayıpsız geçen ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı ve puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise mütevazı bütçesiyle büyük bir mücadele veren İzmir temsilcisi Aliağa Futbol A.Ş., taktik disiplinden taviz vermeyerek favori rakibi karşısında direnmeyi ve puan tablosunun son basamaklarından kurtulmayı planlıyor. Tecrübe ile azmin karşı karşıya geleceği bu doksan dakika, B Grubu'ndaki üst tur yarışının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak. Peki TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'ndaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak gruptaki puanını 9'a çıkarmayı ve üst tur kapısını büyük oranda aralamayı hedefliyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Günün erken seansında oynanacak müsabaka sırasında Konya'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olması ve sıcaklığın yaklaşık 9°C civarında seyretmesi bekleniyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanı Turkuvaz Medya Grubu aracılığıyla şifresiz ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

