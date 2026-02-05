TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı canlı: Saat kaçta, hangi kanalda?

TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçını canlı takip etmek için tıklayın...

B Grubu'nda çeyrek final hesaplarının netleşmeye başladığı haftada, TÜMOSAN Konyaspor taraftarının önünde mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Kupa geleneği olan ve bu sezon grup aşamasını kayıpsız geçen ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı da kazanarak galibiyet serisini üç maça çıkarmayı ve puanını 9'a yükseltmeyi amaçlıyor. Diğer tarafta ise mütevazı bütçesiyle büyük bir mücadele veren İzmir temsilcisi Aliağa Futbol A.Ş., taktik disiplinden taviz vermeyerek favori rakibi karşısında direnmeyi ve puan tablosunun son basamaklarından kurtulmayı planlıyor. Tecrübe ile azmin karşı karşıya geleceği bu doksan dakika, B Grubu'ndaki üst tur yarışının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacak. Peki TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI NE ZAMAN?

B Grubu'ndaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Ev sahibi ekip, bu maçı kazanarak gruptaki puanını 9'a çıkarmayı ve üst tur kapısını büyük oranda aralamayı hedefliyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 15.30 olarak açıklandı. Günün erken seansında oynanacak müsabaka sırasında Konya'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olması ve sıcaklığın yaklaşık 9°C civarında seyretmesi bekleniyor.

TÜMOSAN KONYASPOR-ALİAĞA FUTBOL A.Ş. MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanı Turkuvaz Medya Grubu aracılığıyla şifresiz ve naklen futbolseverlerle buluşacak. Bu önemli randevu, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.