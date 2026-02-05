Futbolda bahis ve şike iddiasına ilişkin iddianame hazırlandı

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 52 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 10:31
Başsavcılıkça "futbolda bahis" ve "şike" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ve Nazillispor ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'nın da aralarında bulunduğu 52 kişinin "şüpheli" olduğu iddianamede, şüphelilerden 5'i tutuklu bulunuyor.

İddianamede şüphelilerin "şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan cezalandırılması istenirken ayrıca spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi.

DİĞER
