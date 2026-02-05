CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Başkent temsilcisi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’yı ağırlıyor. Grupta geride kalan iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyet alarak 3’er puan toplayan iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf, üst tur yolunda dev bir adım atacak. Altıncı sırada yer alan ev sahibi ekip, saha avantajını kullanarak puanını 6’ya yükseltmeyi hedeflerken; averajla yedinci sırada bulunan konuk ekip ise deplasmanda hata yapmayarak zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:07 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:13
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

C Grubu'nda puan barajının oldukça sıkıştığı bir dönemde, Aktepe Stadyumu taktiksel bir savaşa ev sahipliği yapıyor. İlk hafta yaşadığı kaybın ardından geçtiğimiz hafta moral bulan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kendi seyircisi önünde Süper Lig temsilcisini eli boş göndererek gruptaki dengeleri değiştirmek istiyor. Diğer tarafta ise hem ligde hem kupada istikrar arayan Gaziantep FK, tecrübeli kadrosuyla Ankara deplasmanından galibiyetle dönerek grup aşamasındaki ikinci zaferine ulaşmayı amaçlıyor. İki takımın da 3 puanda eşitlendiği bu dönemde alınacak sonuç, gruptan çıkacak takımları belirleme noktasında stratejik bir öneme sahip olacak. İşte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK maçının detayları...

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN?

Gruptaki düğümü çözecek olan bu önemli müsabaka, 5 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Aktepe Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 13.00. Mücadele sırasında Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması, sıcaklığın ise 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde beklenen yağışın maç saatinde sahayı etkilemeyeceği öngörülüyor.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kupa heyecanı her zamanki gibi şifresiz olarak ekranlara taşınacak. Futbolseverler bu kritik 90 dakikayı A Spor kanalından canlı yayınla takip edebilecekler.

