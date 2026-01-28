Chelsea Raheem Sterling'in sözleşmesini feshetti!

Chelsea, Raheem Sterling ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. İngiliz futbolcu böylece 2022 yazında Manchester City'den transfer olarak başladığı Chelsea kariyerini üç buçuk sezonun ardından noktaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Sterling'in mavi-lacivertli forma altında verdiği katkılar için teşekkür edilirken, kariyerinin yeni döneminde başarı dilekleri iletildi.