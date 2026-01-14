Hedef Türkiye şampiyonluğu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Erkek Futsal Futbol müsabakalarına 92 takımın katıldığı çekişmeli ve zevkli geçen maçlar sonunda Adana Gündoğdu Koleji Lise Erkek Futsal Futbol takımı finale adını yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okul Sporları Erkek Futsal Futbol müsabakalarına 92 takımın katıldığı çekişmeli ve zevkli geçen maçlar sonunda Adana Gündoğdu Koleji Lise Erkek Futsal Futbol takımı finale adını yazdırdı. Dört takımın lig usulü karşılaşacağı final bugün sona erecek ve 3 takım Türkiye Şampiyonası'na gidecek. Adana Gündoğdu Koleji Lise Erkek Futsal Futbol takımı oyuncuları, hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu söyledi. Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Başarı kolay değildir ve emek ister. Takımımız Türkiye Şampiyonu olmak için gerekli yeteneğe sahip ve onlara güveniyoruz" ifadesini kullandı.

