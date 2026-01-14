CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Afrika'da golcüler sahnede

Afrika'da golcüler sahnede

Fas'ta düzenlenen Afrika Kupası'nda yarı final maçları bugün oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2026 Çarşamba 06:51
Afrika'da golcüler sahnede

Fas'ta düzenlenen Afrika Kupası'nda yarı final maçları bugün oynanacak. Yarı finallerde Senegal-Mısır maçı 20.00, Nijerya-Fas karşılaşması ise saat 23.00'te oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'dan Osimhen (Nijerya) ile Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Ndiaye (Senegal) yarı final heyecanını yaşayacak isimler.

