Afrika'da golcüler sahnede

Fas'ta düzenlenen Afrika Kupası'nda yarı final maçları bugün oynanacak. Yarı finallerde Senegal-Mısır maçı 20.00, Nijerya-Fas karşılaşması ise saat 23.00'te oynanacak. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'dan Osimhen (Nijerya) ile Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya), Samsunspor'dan Ndiaye (Senegal) yarı final heyecanını yaşayacak isimler.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
DİĞER