Kalplerde dostluk kazansın

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: "Bizler, inşallah sahada rekabetin, tribünde kardeşliğin, kalplerde dostluğun kazandığı bir turnuvanın başlangıcını yapıyoruz. Bu yılın mottosu; unutulmaz derdimiz, davamız olan Filistin'e destek ve şehitlerimize rahmettir. Bu anlamlı etkinlikle birlikte, inşallah Türkiye'nin dört bir yanında 8 ay boyunca önce il finalleri, ardından bölge finalleri ve devamında Türkiye finalleri gerçekleştirilecek."