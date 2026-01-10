Kuralları sert uygulayacağız

Mertkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu TRT Spor'a kritik açıklamalarda bulundu. Gündoğdu şunları söyledi: "Hakemler daha dikkatli olacak. Zaman geçirmeyi azaltmak için hakemler inanmadığı sakatlıklarda oyunu durdurmayacak. Hakemlere, kalecilerle ilgili 8 saniye kuralını hatırlattık. Aşırı itirazlarda önce kulübeleri uyaracak, sonra hakem geliyorsa, mutlaka kart çıkacak. Kuralı uygulamakta sert olacağız. TFF'nin hedefi var, biz de marka değerine katkıda bulunmak istiyoruz, iyi bir hakemlikle. Kulüp başkanlarının muhatabı biz değiliz, Muhatabları TFF!"