Gebze’de 1 imza 2 veda

Gebzespor, Şanlıurfaspor takımından kanat oyuncusu Emircan Altıntaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Diğer yandan Kocaeli ekibi, Nuri Melih Mursal ve Berkant Alpşanlı ile de yolları ayırdı. Melih Mursal sezon sonuna kadar Bursa Yıldırımspor'a, Berkant Alpşanlı ise Haziran 2028'e kadar Menemen ile sözleşme imzaladı.
