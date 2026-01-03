Kayseri'den 2 sınav

Kayserispor'un Antalya kamp programı belli oldu. Kamp programı kapsamında 2 hazırlık maçı sarı kırmızılılar, 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelecek. Kampın son gününde ise 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.
Kayserispor'un Antalya kamp programı belli oldu. Kamp programı kapsamında 2 hazırlık maçı sarı kırmızılılar, 6 Ocak'ta Romanya temsilcisi FC Hermannstadt ile karşı karşıya gelecek. Kampın son gününde ise 11 Ocak'ta Çek Cumhuriyeti ekiplerinden SK Artis Brno ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.