Filistin için tek yürek

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından Filistin'de katliamın durdurulması amacıyla Galata Köprüsü'nde 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla tarihi bir gün yaşandı. Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşma yaptı. Bilal Erdoğan, "Galata Köprüsü'nde yüz binlerle beraber tarihe şunu yazıyoruz; biz sinmeyeceğiz, biz susmayacağız, biz Filistin'i unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

BU YAŞANAN SAVAŞ DEĞİL, SOYKIRIMDIR

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ifade eden Bilal Erdoğan, tarihi konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Merhum Aliya'nın dediği gibi 'Unutulan soykırım tekrarlanmaya mahkumdur.' Biz bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Gazze özgür olana kadar, Kudüs özgür olana kadar, bu mücadeleyi Mescid-i Aksa özgür olana kadar sürdüreceğiz. Gazze'de yaşanan, asla bir savaş değildir, soykırımdır. Gazze'de yaşanan, bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım yalnız on binlerce ton bombayla yapılmıyor."

YARDIMLARI ENGELLEYEN ZALİM BİR DÜZEN

Filistin'de bir insanlık dramı yaşandığını aktaran Erdoğan, "Bu soykırım açlıkla, susuzlukla yapılıyor, soğukla yapılıyor, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Filistin'de ağır kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkandan yoksun insanlar var ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek, isteyerek ve zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var. Bu kadar alçalmayı mümkün kılan bir zihniyetin başındaki Netanyahu eşkıyasını, Rabb'imiz Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Bu suçlar merkezi kararlarla yönetilmektedir, İsrail vatandaşlarının desteğiyle yönetilmektedir" ifadelerini kullandı.

GÜNÜNÜZ AYDIN OLSUN

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nü dolduran yüz binler, gününüz aydın olsun. Yeni yılımız milletimize bütün Müslümanlara, Filistin'e ve insanlığa huzur getirsin inşallah. Rabb'im, gözü yaşlı annelerin gözyaşını dindirsin. Rabb'im, bu millet için gecesini gündüzüne katarak çalışan, başta Başkanımız olmak üzere bütün yöneticilerimize güç, kuvvet versin. Rabb'im bütün şehitlerimize rahmet eylesin, ailelerine sabrı cemil nasip etsin" diye konuştu.

TÜRKİYE ARTIK GÜÇLÜ

Bilal Erdoğan, "Filistin devletinin toprak bütünlüğü tanınmadan mücadelemize ara vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu soykırım sürecinde Batı da dahil olmak üzere 'Türkiye ne diyecek, Recep Tayyip Erdoğan ne diyecek?' diye herkes takip etti. Çünkü Türkiye artık güçlü Türkiye. Türkiye artık zulme karşı duran Türkiye ve Türkiye artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni dünya düzeninin kurucu aklı olma yolunda bir Türkiye" ifadelerini kullandı.

TUNÇ: HESABININ SORULMASI LAZIM

Galata Köprüsü'nde, 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirak ettiği yürüyüşe katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sabah olmadan insanların toplanmaya başladığını söyledi. Bakan Yılmaz Tunç, "Bu soykırım suçunun hesabının sorulması lazım. Önünde sonunda bu hesap sorulacak. Bugün uluslararası hukuk, uluslararası sistem işlemiyor gibi gözüküyor ama zaman gelecek insanlığın huzurunda bu soykırım suçunu işleyen, bu terör suçunu işleyen, insanlık suçunu işleyen kişiler insanlığın önünde hesap verecekler. O gün mutlaka gelecektir" diye konuştu.

DİMDİK DURAN BİR MİLLET

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci,"Burada yüz binler var. Bu soykırıma karşı dimdik duran onurlu bir millet var. Mazlumların duası, şehitlerimizin mirası var. Masum ve cesur Filistin halkını, Doğu Kudüs'ün gerçek sahiplerini tüm benliğimle selamlıyorum" dedi.