Yabancılar geçti

Trendyol Süper Lig'de takımların ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. En fazla yabancıya 18 isimle G.Birliği şans verdi. 17'şer yabancıyla Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti. Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerlilere en fazla süre veren takım oldu.

Trendyol Süper Lig'de takımların ilk 17 haftada forma verdiği 475 futbolcunun 210'u yerli, 265'i ise yabancılardan oluştu. En fazla yabancıya 18 isimle G.Birliği şans verdi. 17'şer yabancıyla Fenerbahçe, Kocaelispor ve Trabzonspor, başkent temsilcisini takip etti. Toplamda 16 Türk futbolcu oynatan Beşiktaş ise yerlilere en fazla süre veren takım oldu.
