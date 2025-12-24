İran'da futbola hava kirliliği engeli!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İran'ın başkenti Tahran'da etkisini artıran hava kirliliği, spor faaliyetlerini de vurdu. İran devlet televizyonu, Tahran Eyaleti Futbol Federasyonu Sağlık Komitesinin konuya ilişkin yazılı açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, kent genelinde hava kirliliği seviyesinin yükselmesi üzerine bugün oynanması planlanan tüm futbol müsabakalarının ertelendiği bildirildi. Karar kapsamında, 24 Aralık Çarşamba günü futbol faaliyetlerinin tamamının yasaklandığı, antrenmanlara da izin verilmeyeceği ifade edildi.

Hava Kalitesi Ölçme Şirketi'nin verilerine göre Tahran'da bugün hava kirliliği 149 mikrogram/metreküp olarak ölçüldü. Bu değer, hava kalitesi endeksinde "hassas" seviyeye karşılık geliyor.

Hava kalitesi endeksi, metreküp hava içindeki partikül madde (PM10) yoğunluğuna göre şu şekilde sınıflandırılıyor:

0–50: Temiz (yeşil)

51–100: Orta (sarı)

101–150: Hassas (turuncu)

151–200: Sağlıksız (kırmızı)

201–300: Kötü (mor)

301–500: Tehlikeli (kahverengi)