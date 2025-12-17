23 hakem, 218 futbolcuya daha ceza

Bahis skandalında cezalar açıklanmaya devam ediyor. PFDK'ye sevk edilen 152 hakem haricinde ilave soruşturma kapsamındaki 22 hakem ve daha önce haklarında incelemenin devamına karar verilen 2 hakem hakkındaki alınmış olunan kararlar duyuruldu. Aralarında üst klasman hakemleri Fevzi Erdem Akbaş, Furkan Aksuoğlu ile üst klasman yardımcı hakemleri Deniz Caner Özaral ve Mustafa Güçer'in yer aldığı 24 hakemden 23'üne 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Ayrıca 1 hakemin ise inceleme ve idari tedbirinin sürmesi kararlaştırıldı.

FUTBOLCULARA 45 GÜN İLA 12 AY

PFDK ayrıca, A Takım listelerinde yer alan veya esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 197 futbolcu ile 10 Kasım 2025'te PFDK'ye sevk edilen bin 24 futbolcunun haricinde soruşturması tamamlanan 27 futbolcunun aldığı cezaları da duyurdu. Sevki yapılan 224 futbolcudan 218'ine 45 gün ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildiği belirtildi. Bunun yanında 4 futbolcu için ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 2 futbolcunun inceleme ve idari tedbirinin de devam etmesi kararlaştırıldı.